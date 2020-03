Gramado – 2º episódio do Mini Mundo Visto de Cima já está no ar

Continua depois da publicidade

Em 2012, o Mini Mundo inaugurou oficialmente a miniatura do CAP SAN DIEGO, um navio que funciona como museu aberto à visitação, localizado no porto de Hamburg, Alemanha, onde é uma das suas maiores atrações turísticas. O evento contou, naquela época, com a presença de amigos e do cônsul Geral da Alemanha em Porto Alegre, Norbert Kürstgens; do gerente da Hamburg Süd no Sul do Brasil, Renê Wlach; e do diretor da Aliança Navegação e Logística, Julian Thomas.

Nesse período de restrição social, você pode acompanhar a série de 17 episódios do Mini Mundo Visto de Cima, sempre as quartas-feiras. Nessa semana foi lançado o episódio deste navio maravilhoso. Confira no YouTube digitando “Mini Mundo Visto de Cima”.

MAIS SOBRE O NAVIO

Notável por sua silhueta elegante, na forma de iate, faz parte da série de seis navios conhecidos como os “Cisnes Brancos do Atlântico Sul”. Foi o último graneleiro a ser construído antes do advento dos porta-contentores, que passaram a efetuar os transportes na forma de conteiners. O CAP SAN DIEGO, na sua forma original, mede 159,40 m de comprimento e 21,47 m de largura, e tem uma capacidade de carga de 10.300 t. Construído e lançado pela Deutsche Werft, em 1961, para a Hamburg Süd, o CAP SAN DIEGO completou 120 viagens entre a Alemanha e a América do Sul, entre 1961 e 1981. Em 2003, o CAP SAN DIEGO foi declarado Patrimônio Cultural protegido pela lei alemã.