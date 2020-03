IPE Saúde passa a cobrir teste para o novo coronavírus

Continua depois da publicidade

O IPE Saúde (Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul) incluiu o exame para detecção do Coronavírus (COVID-19) em suas coberturas. O procedimento será realizado através de solicitação médica, por profissional credenciado ao instituto, nos pacientes que se enquadrem nos protocolos clínicos. O teste será feito somente pelos laboratórios certificados pelo Ministério da Saúde, no Rio Grande do Sul, o Laboratório Central do Estado (LACEN) é que está apto a realizar os exames.

A intenção dos gestores da autarquia é de adequar o sistema interno para que não haja nenhuma espécie de transtorno futuro, no sentido de garantir segurança e conforto na assistência aos seus usuários.

Quanto aos valores, o procedimento segue a mesma regra dos demais serviços, nos quais o usuário pagará no máximo 40% do custo, conforme sua categoria, sendo que em ambulatórios e nos casos de hospitalização não haverá cobrança aos pacientes.

Fonte: Repercussão Paranhana

Link Original