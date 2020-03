Nova Petrópolis deve retomar algumas atividades econômicas a partir do dia 6

Continua depois da publicidade

O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, se pronunciou após reunião do Comitê de Crise com empresários locais e com equipe médica de Nova Petrópolis, ambas realizadas sexta-feira, 27 de março, no Plenarinho da ACINP e no Centro de Eventos, respectivamente. A retomada gradativa das atividades econômicas e montagem de ambulatório de campanha no Município foram pautas dos encontros. O prefeito também reforçou o apelo para que a comunidade fique em casa, especialmente, nos próximos sete dias.

“Conversamos com os empresários sobre a possibilidade de alterar o Decreto Municipal que está em vigor. E, diante da colaboração de todos, que ficaram em casa, consideramos a viabilidade de retomar, gradativamente, as atividades econômicas a partir de 6 de abril, desde que o cenário se mantenha favorável”, disse em seu pronunciamento.

Foto: Kassandra Dorneles | Comunicação PMNP