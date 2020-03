Polícia Civil de Canela identifica autores de tentativa de homicídio

Continua depois da publicidade

Ordem para o crime saiu de dentro do Presídio de Canela

A Polícia Civil de Canela, apesar do isolamento pelo coronavírus, segue trabalhando na cidade. Desde domingo (29) à tarde, equipes investigam as circunstâncias de uma tentativa de homicídio praticada no Bairro Canelinha, quando um homem foi surpreendido no interior de sua casa por dois indivíduos com armas de fogo e máscaras. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra a vítima, que foi atingida na frente de sua casa, quando tentava fugir, no rosto, no peito e em uma das mãos, sendo socorrida. Os fatos foram presenciados por familiares e vizinhos.

Encaminhada inicialmente ao hospital de Canela, a vítima teve de ser transferida para o hospital de Gramado. O homem, que havia saído do presídio durante a última semana, sobreviveu e passa bem.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, afirmou que as equipes de policiais civis trabalham ininterruptamente desde o crime, considerado grave pela autoridade policial.

Medeiros disse “que os autores estão identificados e foram detidos, na manhã desta terça (31), em uma residência abandonada localizada na localidade do Poço da Faca, nas proximidades do pedágio de São Francisco de Paula. Os criminosos estava escondidos embaixo de uma árvore. Ambos confessaram a prática do crime, alegando desavenças com a vítima”.

Durante as diligências policiais, foram apreendidas drogas pela Seção de Investigação.



A Polícia Civil de Canela informou, ainda, que o crime ocorreu por conta da disputa entre grupos criminosos rivais que buscam o controle do tráfico de drogas na cidade, sendo que a ordem para os disparos teria sido determinada pela liderança da organização criminosa de dentro do presídio.

“Apesar de presos, os criminosos permanecem atuando nos crimes de dentro do presídio, determinando ordens para a execução de homicídios, roubos à mão armada e outras práticas criminosas na cidade e na região”, afirmou Vladimir.



Os dois autores da tentativa de homicídio tiveram suas prisões preventivas pedidas pela Polícia Civil, que também busca medidas para a transferência dos líderes do Presídio Estadual de Canela para outro estabelecimento prisional distante, com o objetivo de impossibilitar a execução de novas ordens.