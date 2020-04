Gramado registra um caso curado de Covid-19 e outro é descartado

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta terça-feira (31), registrou um caso curado e uma suspeita descartada de Covid-19. Ainda existem três registros suspeitos que aguardam exame laboratorial e estão estáveis. O número de casos investigados soma 20 registros (dos quais 15 já foram descartados) desde o dia 10 de março.

O registro de cura se refere a pessoa proveniente do Estado de São Paulo que foi diagnosticada com Covid-19 em Charqueadas (RS). O outro caso positivo (também importado) continua sob monitoramento e acompanhamento do COE Gramado.

Segundo o COE, toda a contenção e monitoramento estão sendo feitos no sentido de evitar a disseminação do vírus no município, impossibilitando que a cidade tenha casos autóctones (transmissão local).

Dados:

3 casos suspeitos

15 casos descartados (três deles hoje)

2 casos confirmados (ambos importados, um deles já curado)

1 caso curado

Total de 20 casos investigados desde o dia 10 de março