Gramado – Secretaria de Saúde aplica mais 1.100 doses de vacina nesta quarta-feira

A Campanha contra Influenza imunizou outras 1.100 pessoas de Gramado no início da tarde desta quarta-feira (01). A ação foi retomada pela Secretaria da Saúde após as unidades inicialmente fornecidas para o município terem sido esgotadas.

Nesta quarta, foram abertos cinco pontos de vacina: no ExpoGramado e nos postos do Centro, da Várzea Grande (Vila Olímpica), Pórtico e Caic. A aplicação das unidades começou no início da tarde e, conforme a Secretaria da Saúde, se esgotou em torno de uma hora depois.

A fase inicial de vacinação é direcionada especialmente para idosos e profissionais da saúde. No primeiro dia de campanha (segunda-feira, dia 23), foram aplicadas 1.790 doses. Na quarta-feira (25), outras 1.000 vacinas foram levadas para esta parcela da população.

Previsão

A Campanha contra Influenza foi antecipada para atender a comunidade diante do coronavírus. No entanto, conforme reitera a Secretaria da Saúde, não há previsão para que Gramado receba um novo volume de vacinas.

Esta limitação acontece porque a produção dos laboratórios tem sido insuficiente – em decorrência da antecipação da campanha motivada pela pandemia.



Texto: Letícia Rossa

Fotos: Carlos Borges e Ilton Müller