Hotel em quarentena é liberado de isolamento

Gramado registrou nesta quarta-feira, dia 1º, o segundo caso de cura de paciente vítima do novo coronavírus (Covid-19). A moradora de São Paulo estava em quarentena num hotel do município junto com funcionários e hóspedes do estabelecimento que tiveram contato com ela. Todos estão voltando para suas casas. A decisão de liberação do isolamento veio a partir do diagnóstico de médicos e enfermeiras, de cura da paciente, após o período de 14 dias em quarentena recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde.

Durante o isolamento, o COE (Centro de Operações de Emergências) de Gramado estava disponível durante 24 horas para avaliar qualquer sintoma ou problema que surgisse. Constantemente, a equipe entrava em contato com os responsáveis pelo hotel, para acompanhar questões de saúde física e mental.



Conforme a proprietária do empreendimento hoteleiro, os primeiros dias foram os mais difíceis. “Temos muitas mães com filhos pequenos na equipe de funcionários, que não podiam sair e vê-los, e isso resultava em muita tristeza. Mas depois do terceiro dia tudo se organizou. Acredito que o pior mesmo foi a rejeição de muitos, o preconceito de pessoas que não entendiam a situação. Mas o importante é que todos estão bem e retornando a suas casas”, afirma.



A higienização dos quartos durante o período de isolamento foi reforçado. Conforme a proprietária, os responsáveis limpavam usando equipamentos como luvas e máscaras, além de utilizar produtos como água sanitária e álcool. “Conforme a Vigilância nos passou, apenas no apartamento da paciente não entrávamos. Passávamos os produtos para que eles mesmos realizassem a limpeza”, relata a proprietária.



O próximo passo, conforme a dona da hospedagem, é dar férias coletivas para toda a equipe, para descansar após esses dias em quarentena. A notícia do fim do isolamento foi comemorada com aplausos em agradecimento a todos que cooperaram para que este momento fosse superado com sucesso.

Segunda cura

Na terça-feira, dia 31, o COE Gramado já havia registrado a alta de outro caso importado de coronavírus no município. Ela foi diagnosticada com a doença após exames realizados em Charqueadas (RS).

Secretário destaca a ajuda mútua

Para o secretário da Saúde, João Teixeira, foram empreendidos todos os esforços para dar apoio às pessoas que estavam no hotel. “O poder público, através de várias ações, deu todo acompanhamento e apoio neste fato. Tanto de parte do poder público, como dos proprietários do hotel e das pessoas que estavam ali isoladas, ocorreu um entendimento, uma ajuda mútua para que chegássemos neste resultado positivo, que foi liberação de todos sem nenhum novo registro suspeito entre os contactantes. Até porque todos estamos sendo vítimas deste mal que atinge o mundo inteiro”, afirmou.

O secretário agradece os profissionais de saúde, os proprietários do hotel, funcionários, hóspedes, bem como todos os familiares deles, que entenderam a necessidade de isolamento na preservação da vida de todos. “Agradecemos também a todos que de uma forma ou outra ajudaram para a manutenção da estrutura, que garantiram o bem-estar dos que estavam isolados no estabelecimento”, acrescentou. “Continuamos com a orientação de evitar aglomerações, de permanecermos em isolamento o máximo possível e seguindo as orientações dos órgãos de saúde”, concluiu.

