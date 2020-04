Jonas vai para o PDT e PP fica sem vereador em Canela

Continua depois da publicidade

O vereador Jonas Bohn Bernardo deixou o Progressistas e assinou sua filiação ao PDT de Canela, aproveitando a janela partidária para as eleições deste ano. Com isso, a bancada pedetista no legislativo canelense aumenta e passa a contar com quatro vereadores. Jonas iniciou sua carreira política no PDT, onde foi suplente do partido na legislatura anterior. No último pleito, pelo Progressistas, foi o quinto vereador mais votado com 702 votos.

Segundo o PDT, em busca de crescimento e disposto a contribuir ainda mais pela cidade, Jonas aceitou o convite do secretário Tolão e do presidente da sigla em Canela, Gino Bazzan. “O PDT foi o responsável pela minha entrada na política. É um ciclo que encerra e outro que reinicia. O apoio da família e amigos, além da perspectiva de crescimento juntos aos demais vereadores e do próprio partido me motivaram a retornar ao PDT”, destaca Jonas.

“Fico eternamente agradecido e lisonjeado pela oportunidade de ter sido vereador pelo Progressistas. Lá fiz vários amigos e amigas, conheci pessoas espetaculares e dispostas a ajudar nossa cidade. Mas estou saindo de cabeça erguida e a certeza de sempre ter representado da melhor forma possível o partido e as pessoas que acreditaram em mim”, completa.

Jonas Bernardo se junta aos vereadores Ismael Viezze, Carlos Oliveira e Jone Wulff na bancada do PDT de Canela. O partido está crescendo e conta com mais de mil filiados, investindo forte na capacitação de seus quadros para as eleições municipais deste ano.

PP sem bancada

Com isso, após a ida de Carmen Seibt para o PSDB e de Jonas para o PDT, o PP, após mais de 40 anos, fica sem representante no Legislativo Canelense e a bancada partidária será fechada.

Outro partido que deve ficar sem representante em Canela é o Cidadania, pois, a tendência é que o vereador Alberi Dias, também dentro da janela partidária, migre ao MDB.