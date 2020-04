Nova Petrópolis inicia montagem do ambulatório de campanha dia 3 de abril

Continua depois da publicidade

Estrutura para atendimento a pacientes da COVID-19 será montada no Centro de Eventos do Município

A montagem da estrutura do ambulatório de campanha de Nova Petrópolis inicia nesta sexta-feira, 3 de abril. Antes disso, equipes da Prefeitura Municipal trabalham em adequações na rede elétrica e na limpeza geral do local.

A estrutura será montada no espaço da praça de alimentação e entrada principal. O local poderá abrigar mais de 30 leitos para atendimento a pacientes adultos, com quadro clínico leve a moderado, ou seja, que não estejam necessitando de ventilação mecânica.

O ambulatório de campanha terá área de espera, sala de recepção, duas salas de triagem, duas salas de apoio às equipes de saúde, três consultórios médicos, salas de preparação e aplicação de medicação, nove ambulatórios e alas de observação masculina e feminina para mais 30 leitos.

A empresa SM Tendas e Coberturas, de Esteio, mesma que ergueu o ambulatório de campanha de Santa Cruz do Sul, fará a montagem da estrutura em Nova Petrópolis, em um prazo de dois dias. A estrutura, com instalação hidráulica e elétrica, está locada por três meses à Administração Municipal e terá custo de R$ 68 mil, valor que será pago com recursos do Poder Público Municipal e oriundos do Governo Federal para o enfrentamento à pandemia.

Detalhes sobre o início do funcionamento do ambulatório de campanha de Nova Petrópolis, como será o fluxo de atendimento no local, profissionais que irão trabalhar e demais informações referentes serão divulgadas em breve nos meios oficiais da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.

O Hospital Nova Petrópolis (HNP) também está preparado para o atendimento à COVID-19. Atualmente, o HNP conta com 11 leitos de isolamento para pacientes graves. Pessoas com sintomas respiratórios são avaliadas em uma ala específica do HNP, com a equipe devidamente paramentada com os equipamentos de proteção individual (EPIs).

Para mais informações sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social na prevenção ao coronavírus, acesse o site oficial do Município: www.novapetropolis.rs.gov.br ou ligue (54) 3298-2650. Na página oficial do facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis, facebook.com/novapetropolisrs, encontre informações atualizadas, fotos e vídeos das ações realizadas pela Administração Municipal. Saiba mais sobre o turismo de Nova Petrópolis em turismo.novapetropolis.rs.gov.br. Siga Nova Petrópolis no Instagram @prefeituranovapetropolis e no Twitter @prefeituranp.

CRÉDITOS DAS FOTOS: Márcia Grings | Turismo PMNP