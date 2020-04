Acolhimento Solidário em Saúde Mental na Faccat

Continua depois da publicidade

Estamos passando por um período nunca antes vivenciado. Com a expansão do coronavírus pelo mundo, as rotinas das pessoas, das empresas, das instituições, das famílias foram alteradas. Para amenizar as angústias e o medo do que há por vir, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do curso de Psicologia e do Centro de Serviços em Psicologia (CESEP), está realizando o Acolhimento Solidário em Saúde Mental. “A escuta sempre é importante nos períodos em que experienciamos uma “vida normal”. Nesse momento, nunca vivido em nosso País, numa situação compartilhada mundialmente, um espaço de escuta torna-se ainda mais necessário”, destaca a coordenadora do curso de Psicologia, Ana Paula Lazzaretti de Souza.

Escuta psicológica

A escuta psicológica está sendo disponibilizada aos acadêmicos, funcionários da Faccat e a seus familiares. Para a coordenadora do curso de Psicologia, Ana Paula Lazzaretti de Souza, nesse período, são muitos os fatores que causam estresse, aumentam níveis de ansiedade e depressão: a ameaça do vírus, o desamparo, a falta de controle, o confinamento, o medo da morte, o medo das perdas, o medo da crise e suas consequências, dentre outros. “Então, fazem-se necessárias iniciativas de cuidado como essas. Para que as pessoas possam expressar suas angústias e ressignificar suas experiências diante dessa nova realidade”, salienta.

Para participar é necessário preencher o formulário disponível em http://gg.gg/acolhimentofaccat