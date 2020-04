Canela – Doações para o tomógrafo passam de R$ 240 mil

Continua depois da publicidade

A campanha que visa ao pagamento do tomógrafo adquirido pelo Hospital de Caridade de Canela alcançou a cifra de R$ 240.622,40. Das duas contas disponíveis para doação de valores, a do Banco do Brasil registra R$ 210.161,40, enquanto a do Banrisul, R$ 23.200,00. Essa é a arrecadação apurada até a manhã desta quinta-feira (2), segundo dados da direção administrativa da casa de saúde.

O tomógrafo tem custo de R$ 798 mil e deve chegar à casa de saúde em maio. “Nunca o hospital teve um tomógrafo. Depois do raio-x, que já está pago, demos esse passo para realizar aqui diagnósticos por imagem. Além da comodidade, temos que considerar a economia que vai gerar”, diz o secretário municipal de Saúde e interventor do HCC, Vilmar Santos.

Vaquinha virtual para o HCC

Acic e Sindtur também lançaram uma vaquinha on-line em prol do HCC e pode ser acessada pelo link http://vaka.me/949217. Porém, essas doações não são apenas para o tomógrafo.



TESTES DE COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela não realiza testes de Covid-19 porque eles ainda não estão disponibilizados para aplicação em massa. Essa questão não é peculiar de Canela, mas nos municípios país afora.

Conforme o secretário municipal de Saúde Vilmar Santos, o governo federal deve começar as testagens em massa em breve, mas não há oferta de testes no mercado mundial, assim como de insumos para a sua fabricação.

Por enquanto, os testes de Covid-19 de pacientes de Canela são encaminhados ao Laboratório Central do Estado. Quando uma pessoa apresenta sintomas gripais, passa pela triagem médica na rede pública. Se o especialista entender ser caso de suspeita coronavírus, a Secretaria comunica o Lacen, que autoriza a coleta de material para exames.



Como realizar a doação para o HCC

Tanto pessoas quanto empresas podem realizar doações de qualquer valor nas contas-correntes do HCC, dos bancos:

CNPJ do Hospital de Caridade de Canela: 88.210.794/0001-69

Banco do Brasil – c/c 2777-4, ag. 0698-X

Banrisul – c/c 06.003413.0-3, ag. 0555

WhatsApp exclusivo para esclarecimento de dúvidas e envio de comprovante de depósito: (54) 9 9119 7273