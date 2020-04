Canela: Jerônimo Rolim deixa o PSDB

Continua depois da publicidade

O vereador canelense Jerônimo Terra Rolim confirmou à reportagem da Folha, na manhã desta quinta (02), que já se desligou do PSDB.

O vereador tem conversas com o PDT e o PP. Sua decisão deve sair na tarde de sexta (3).

Com isso, o PSDB segue com uma bancada no legislativo canelense, pois Carmen Seibt escolheu a legenda tucana, esta semana, após deixar o PP.

Se o caminho de Jerônimo for o PDT, em 2020, o 12 será a maior bancada partidária da cidade. Se o caminho for o Progressistas, manterá a representação do PP na Câmara, pois, até o momento, a sigla não tem vereadores, após Jonas Bernardo se transferir para o PDT.