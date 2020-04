Mandetta recomenda máscaras caseiras de tecido para conter propagação do coronavírus

Continua depois da publicidade

Ministério da Saúde reforça que equipamentos aprovados pela Anvisa sejam usados apenas por hospitais, profissionais da saúde e pessoas que apresentem sintomas.

Lutar com as armas que se tem: esse foi o discurso do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na coletiva de imprensa de quarta-feira (1), para defender o uso de máscaras caseiras, feitas de tecido, pela comunidade. Em tom diferente do que estava sendo adotado até então, o ministro falou que a proteção por barreira é eficiente para frear a disseminação do coronavírus.

“Acho que máscaras de pano para comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo. Tem na internet. E lave com hipoclorito, por 20 minutos. Tenha quatro ou cinco suas, para uso pessoal. Agora, é lutar com as armas que a gente tem” disse.

Na terça-feira (31), Mandetta já havia sinalizado que a pasta estudava uma mudança no protocolo de recomendação do uso do equipamento, ampliando sua indicação para uma maior parte da sociedade, e mencionou produtos feitos de TNT (tecido-não-tecido).

Sobre a eficiência dos materiais mencionados, tanto tecido comum como TNT, o Ministério informou que a avaliação deles fica a cargo da Anvisa.

No mesmo sentido do órgão brasileiro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), dos Estados Unidos, já sinalizou que estuda mudar suas orientações para o uso de máscaras para um maior número de pessoas. No entanto, a Organização Mundial da Saúde mantém a orientação do uso de máscaras somente por pessoas com sintomas da covid-19 ou para aquelas que cuidam de doentes.

Foto: Internet