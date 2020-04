Campanha #QuarentenaSemFome já arrecadou mais de 360 cestas básicas

Continua depois da publicidade

A Campanha #QuarentenaSemFome, que iniciou no dia 25 de março, arrecadou até a quinta-feira (02), 369 cestas básicas. A comunidade, que está aderindo constantemente, tem deixando alimentos e produtos nos espaços reservados dentro dos mercados participantes. A quantidade de itens somente desses locais representa 100 cestas básicas até o momento.



A população, que permanece em isolamento, tem auxiliado de forma virtual intensamente. No site Vakinha, o valor arrecadado até ontem foi de R$ 8.544,50 reais. As entidades também têm se mostrado preocupadas em auxiliar as famílias gramadenses que estão dentro do mapa de vulnerabilidade socioeconômica, doando no total R$ 24,6 mil reais. A Campanha é uma ação conjunta da Secretaria da Cidadania e Assistência Social, em parceria com a Defesa Civil e com as entidades Agência Visão, Visão Jovens Líderes, Orbis das Hortênsias, Orbis Gramado, Orbis Várzea Grande, Lions Club e Rotary.

Em Gramado, mais de 450 famílias estão em situação de vulnerabilidade econômica

Os dados até fevereiro deste ano contabilizavam entre 450 e 500 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. “Agora estamos vivendo um momento peculiar, em que o Cadastro Único será cada vez mais importante pois ele é composto das pessoas que já estavam numa situação de vulnerabilidade e vai agregar as novas famílias acometidas pelo impacto econômico. Nós não vamos conseguir fazer a atualização diariamente, mas vamos fazer a atualização com base nos dados que iremos colher e com as condições de recursos humanos que dispusermos. Com esses dados plotados teremos um mapeamento das vulnerabilidades”, comenta o secretário adjunto da Cidadania e Assistência Social, Ricardo Cazanova.

Polícia Civil auxilia nas entregas das cestas básicas

Participe doando alimentos e produtos de higiene

Diversos mercados estão apoiando a campanha. Por isso, a maneira mais efetiva de auxiliar é doar o produto nos espaços específicos nestes locais. Porém, quem tiver alimentos em estoque em casa e desejar contribuir com algo, pode entrar em contato com a Secretaria e agendar um horário para retirada. Essa busca em casa é uma medida preventiva para que as pessoas evitem aglomerações e a sair de casa.

Os materiais que podem ser doados são alimentos não perecíveis, assim como materiais de higiene e limpeza.

Formas de contribuição

– Deixando alimentos e produtos na caixa de coletas dos supermercados. Itens sugeridos: arroz, feijão, leite, café, farinha de trigo, massa, óleo de soja, sardinha, achocolatado em pó, bolacha, sabonete, papel higiênico, pasta de dente, detergente líquido e desinfetante

– Acesse o site vaka.me/956645 e doe o valor que melhor lhe convém direto do seu cartão de crédito

– Você pode doar fazendo depósito ou transferência para a conta abaixo:

ORBIS CLUBE DAS HORTÊNSIAS

Banco Bradesco (237)

Agência: 1797

Conta-Corrente: 14.710-9

CNPJ: 22.144.056/0001-52

Um cadastro municipal de voluntários também será criado para quem puder ajudar de alguma forma.

Pontos de coleta

Armazém 845

Supermercado Gross

Supermercado Drumm

Supermercado Stahl

Supermercado Napolitano

Mercado Bello Ponto

Supermercado Brombatti

Mercado Lovatto

Supermercado Serrano

Supermercado Ponto Certo

Mercado Serra Grande

Supermercado Nossa Casa

Supermercado Nossa Casa (Est. Serra Grande)

Supermercado Nossa Casa (B. Piratini)

Mercado Frutifrango

Mercado Parmegiani

Supermercado Berti

Napolitano Moura

Mercado do Roque

Mercado Verinha

Mercado Serve Bem

Mercado Belvedere



Texto: Fernanda Fauth

Fotos: Carlos Borges