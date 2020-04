Ciclone extratropical provoca ventos de 150 km/h no Sul do BR

Um ciclone extratropical se organizou sobre o mar, entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai e provocou ventania em vários locais do Sul do Brasil. Na manhã da sexta-feira (03), as rajadas mais intensas passaram dos 120 km/h no litoral sul de Santa Catarina.

Risco de vento forte nesta sexta-feira

No decorrer desta sexta-feira (03) rajadas da ordem de 100 km/h ainda podem ocorrer no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e, por causa do relevo, também nas áreas mais elevadas da região serrana entre estes dois estados.

Este ciclone extratropical se desloca rapidamente nas próximas 24 horas afastando-se cada vez mais do Brasil. Neste sábado, o sistema já não deve provocar ventos tão fortes como nesta sexta-feira. No domingo, a influência do ciclone será ainda menor.