Escola Neusa Mari Pacheco anuncia suspensão das aulas até o fim do mês e disponibiliza material de estudo via site

Continua depois da publicidade

A Equipe Gestora e Professores, informa que as aulas presenciais estão suspensas até 30/04/2020, conforme decreto estadual.

Os alunos deverão acessar os trabalhos/atividades a serem realizados neste período, conforme organização a seguir:

De Primeiro Ano ao Quinto Ano do Ensino Fundamental:

• A partir de terça-feira (07) após às 19h, o material estará disponível no site da escola (www.neusamaripacheco.com.br) ou poderá ser solicitado envio através do email: [email protected];

• Os alunos que não tiverem como acessar as atividades através destes meios, poderão retirar na escola na quarta e quinta-feira (08 e 09), das 9h às 12h. É importante frisar que compareça a escola apenas aquelas pessoas que realmente necessitar levando em conta as medidas de prevenção da pandemia e evitando aglomeração.

De Sexto Ano do Ensino Fundamental ao Terceiro Ano do Ensino Médio ( diurno e noturno )

• De Sextos Anos de Ensino Fundamental ao Terceiro Ano de Ensino Médio, foram criados grupos de WhatsApp, onde o material será passado ao estudantes, também havendo através deste meio a opção de buscar esclarecimentos ou explicações, diretamente com os professores;

• O material também poderá ser solicitado através do email: [email protected]

• Famílias de alunos da Escola que estão com dificuldades financeiras para adquirir alimentos, em função da crise, poderão retirar, com o Diretor Márcio, nos dias 08/04 e 09/04 (quarta e quinta), das 9h às 12h, na cozinha da Instituição, alguns alimentos para amenizar os problemas (somente para familiares que tenham alunos na Escola Neusa Mari Pacheco-Ciep).

Foto: Internet