Gramado – Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo

Na manhã de hoje (03), a Polícia Civil de Gramado prendeu um homem em flagrante, apreendendo em seu poder grande quantidade de drogas (maconha e crack), bem como um revólver calibre 32, com numeração raspada, balança de precisão, dinheiro, smartphones e diversos objetos oriundos de furtos ou sem procedência demonstrada.

Na ocasião, no âmbito de investigação de furto qualificado, ocorrido em uma construção no centro de Gramado, de onde foram subtraídas diversas ferramentas e equipamentos, a Polícia Civil de Gramado apurou que os objetos furtados estavam sendo negociados por uma mulher, que foi identificada ao longo da investigação. Em diligências no bairro Santa Marta, em Canela, foi apurado o endereço onde os objetos furtados poderiam estar.

Após troca de informações com a DP Canela, que já investigava o local e seu morador por receptar produtos de crime, havendo mandado de busca e apreensão para o endereço, a equipe policial de Gramado diligenciou no local, onde foram apreendidas as drogas, arma e demais objetos. Apurou-se que o suspeito preso atuava no tráfico de drogas e receptava objetos furtados por usuários, que os trocavam no local por drogas. Após os trâmites legais, o homem foi recolhido ao sistema prisional.

As ações policiais integram operação realizada em conjunto, na manhã desta sexta-feira (03), pelas Polícias Civis de Gramado e de Canela para o combate a crimes graves, como homicídios, tráfico de drogas e roubos. Ao todo, foram presos quatro criminosos, tendo participado da ação 10 policiais civis da duas cidades.

Foto: Reprodução/Polícia Civil