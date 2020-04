PC de Canela outra grande apreensão de drogas

Continua depois da publicidade

Cocaína, crack, maconha e munição apreendidos no São Rafael



A Polícia Civil de Canela realizou mais uma ação policial na tarde desta sexta-feira (03), desta vez realizando buscas em uma residência localizada no Bairro São Rafael. No local, policiais civis apreenderam grande quantidade de drogas, sendo cerca de 3kg de maconha, 150g de cocaína e 35 pedras de crack, e munições de calibre 9mm e .38.



Um criminoso foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.



O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, referiu que a ação policial deu-se em continuidade a operação realizada na cidade durante o dia, tendo este criminoso sido o quinto preso em Canela no dia de hoje. A autoridade policial referiu que, mesmo durante restrições em razão da pandemia do coronavírus, a Polícia Civil de Canela não parou suas atividades. Ao contrário, foram reforçadas as equipes no período.