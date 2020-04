BM evita que homem entregue motocicleta durante tentativa de um golpe

Continua depois da publicidade

Na noite de segunda-feira (6), a Brigada Militar de Gramado evitou que uma pessoa entregasse uma motocicleta em um golpe do falso depósito.

Por volta das 21h30min, a guarnição foi acionada na Rua Amazonas, Bairro Dutra, após ligação ao 190, na qual um freteiro informou ter sido contratado para buscar uma motocicleta de trilha no local.

Conforme o comunicante, o contratante informou residir em Caxias do Sul e ser delegado de polícia, que havia comprado a motocicleta e estava contratando o guincho para levar a mesma para aquele município. Achando estranha a situação, realizou contato com a guarnição.



Os policiais militares foram até a casa do proprietário da motocicleta, de 50 anos, que confirmou ter realizado a venda e que o comprador fez o pagamento via depósito. Mesmo sabendo que só iria compensar em sua conta no dia seguinte, estava disposto a entregar o veículo. Ele ainda informou e mostrou fotos dos documentos do comprador, onde aparecia o nome e a identidade funcional de um Policial Militar.



A BM entrou em contato com o militar, o qual declarou que vem sendo vítima de vários golpes usando seu nome e documentos. Após, o vendedor foi informado que o negócio se tratava de um golpe, sendo então cancelada a negociação e orientado que a vítima bloqueasse o comprador.



A Brigada Militar alerta que este tipo de golpe e vários outros estão sendo utilizados para tirar vantagens das pessoas. O Capitão Lemartine Venzo, comandante da BM Gramado, destaca que esta não foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo na cidade. “Em outra oportunidade, evitamos que a vítima entregasse quase que toda mobília de uma casa. Desta vez evitamos que a vítima perdesse mais de seis mil reais. Importante a população desconfiar de negócios fáceis e rápidos, principalmente com depósito onde a compensação pode ser cancelada, assim como a de envelope vazio”.