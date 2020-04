Chocolate Lugano lança o “Selo Produto do Bem”, em prol do Hospital de Gramado

Chocolate Lugano lança o “Selo Produto do Bem”, em prol do Hospital...

Barras de chocolate ao leite e bombons recheados estão entre os itens que terão lucros revertidos para a construção de ala para doenças respiratórias

Depois do seu Leilão Solidário, a Lugano, principal marca de chocolates finos de Gramado, decidiu fazer uma doação contínua para o Hospital Arcanjo São Miguel. Para isso, alguns produtos do seu catálogo permanente ganharam o Selo Produto do Bem, que garante que as vendas dos itens selecionados terão seus lucros revertidos para a construção da ala de doenças respiratórias do hospital.

“Percebemos que tivemos um bom retorno com o Leilão Solidário, mas que ainda era pouco perto do que poderíamos fazer. O Produto do Bem nasceu com o objetivo de dar a chance das pessoas doarem em vários momentos e com valores menores, já normalmente no leilão os lances são mais altos. Por isso, selecionamos produtos mais acessíveis e a pessoa escolhe como prefere doar: pelo leilão ou com o Produto do Bem”, conta o CEO da Lugano, Augusto Schwingel Luz.

Atualmente, os produtos que ganharam o selo de Produto do bem são: