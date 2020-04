Como se cadastrar para receber o auxílio emergencial com o app da Caixa

Continua depois da publicidade

Caixa Auxílio Emergencial é o aplicativo da Caixa Econômica Federal para o cadastro de trabalhadores informais que desejam solicitar o benefício R$ 600 oferecido pelo governo para ajudar as famílias de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. Iniciado nesta terça-feira (7), o registro pode ser feito pelo celular por meio do app, disponível para Android e iPhone (iOS). O calendário de pagamento do “coronavoucher” deve se iniciar na próxima quinta-feira (9).

Como se cadastrar para receber o auxílio emergencial

Passo 1. Antes de começar, o usuário deve baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Após a instalação, abra o app e toque em “Realize sua solicitação”. Depois, leia as condições para solicitar o benefício e marque a declaração de que se enquadra no perfil e a autorização de validação das informações. Em seguida, toque em “Tenho os requisitos, quero continuar”;

Passo 2. Preencha seu nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Confirme o captcha e toque em “Continuar”;

Passo 3. Informe o número do seu celular e a operadora e toque em “Continuar”. Você receberá um código de validação por SMS. Na tela seguinte, informe o código que recebeu e toque em “Continuar”;

Passo 4. Informe sua renda mensal, sua atividade profissional, sua localização e toque em “Continuar”;

Passo 5. Na seção “Quantidade de membros”, digite quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você. Depois, toque em “Adicionar membro da família”;

Passo 6. Informe o grau de parentesco, o CPF da pessoa e a data de nascimento. Repita o procedimento até informar todos os membros da sua casa. Ao final, vá em “Continuar”;

Passo 7. É preciso informar a conta bancária na qual será depositado o benefício — a conta deve ser obrigatoriamente registrada no mesmo CPF do solicitante. Caso possua uma conta, toque em “Receber em conta existente”. Depois, informe o seu banco, o tipo da conta e os números da agência e conta. Finalize em “Continuar”;

Passo 8. Caso não tenha uma conta, toque em “Abrir uma conta e receber”, para que a Caixa crie uma conta bancária digital para você receber o pagamento do “coronavoucher”. Depois, informe seu documento de identidade, que pode ser RG ou carteira de habilitação, e digite os dados. Finalize em “Continuar”;

Passo 9. Veja o resumo da solicitação na tela e marque o check “✓” de confirmação das informações. Finalize o cadastro no botão “Concluir sua solicitação” e veja na tela o aviso de que o pedido foi enviado para análise.

Como consultar o status da solicitação do auxílio emergencial

Passo 1. Depois de fazer o cadastro, abra o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e toque em “Acompanhe sua solicitação”. Depois, informe seu CPF e confirme o captcha;

Passo 2. Digite o código enviado por SMS e toque em “Continuar”. Então, veja na tela a situação atual da sua solicitação.

Informações: Techtudo