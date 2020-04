Apesar das nuvens, a superlua rosada encantou o céu

Continua depois da publicidade

Na maioria das áreas do Brasil foi preciso paciência e uma “conversinha amigável” com as nuvens para que elas saíssem da frente da lua cheia. E mesmo entre as nuvens, deu para ver a “luona“, a superlua no céu.

A superlua oficialmente ocorreu na noite de 7 de abril e madrugada de 8 de abril, mas se você não conseguiu fotografar a lua nesta noite, não tem problema. Tente na noite do dia 8 e na madrugada de 9 de abril. Não será a superlua, mas teremos ainda uma belíssima lua cheia que é sempre super, é sempre linda! Mas vai ter que ser da janela, do jardim de casa.

Fique em casa e fotografe o #otempodajanela . Participe dessa campanha em apoio às medidas para reduzir a expansão do novo coronavírus e evitar a covid-19 e marque a Folha no Instagram.