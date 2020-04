Canela – Assistência Social: entrega de alimentos é feita mediante agendamento

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Cidadania, Habitação e Desenvolvimento Social, está arrecadando alimentos e distribuindo para famílias em situação de vulnerabilidade. A crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 atinge Canela e toda a região, e com isso, muitas pessoas já necessitam de alimentos, produtos para higiene, entre outros.

Como a demanda por alimentos é grande, a Secretaria de Assistência Social está realizando um cadastro prévio para posteriormente agendar a entrega dos produtos. “É uma forma de termos um controle de quem está sendo beneficiado, além de evitar aglomerações neste momento de combate ao Coronavírus”, explica o secretário Osmar Bonetto, lembrando que aqueles cidadãos que já estão no Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais não precisam realizar um novo cadastramento.

EXTREMA VULNERABILIDADE

A grande maioria das pessoas que procura os CRAS – Centros de Referência em Assistência Social dos bairros Canelinha e Santa Marta, em busca de alimentos, estão sendo atendidas.

No entanto, a assistente social Michele Steinmetz Magro alerta que a prioridade é para as pessoas que estão em situação extrema de vulnerabilidade social. “Estamos realizando uma triagem para beneficiar idosos, gestantes, desempregados e os cidadãos que não possuem nenhuma renda ou benefício social”, afirma Michele.

Entre os beneficiados com as cestas básicas completas está Maria Margarete Schmitt, 52 anos, moradora do Canelinha, que retirou os produtos na tarde desta quarta-feira (8). “Veio em boa hora, já estava começando a faltar em casa”, comentou Maria Margarete.

MAIS INFORMAÇÕES: