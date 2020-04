Decoração da Páscoa em Canela fortalece a esperança

Continua depois da publicidade

Espetáculo Paixão de Cristo, que foi gravado em 2015, será exibido pela internet nesta Sexta Santa

A Páscoa em Canela terá um forte simbolismo em 2020. Mesmo sem fluxo turístico como forma de prevenção à pandemia do coronavírus, a cidade foi enfeitada com uma ornamentação especial.

Conforme o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, a decoração foi mantida para motivar a população quanto às duas principais características da data: renascimento e esperança. “É o momento em que o canelense não pode perder o brilho no olhar e, por mais que tenhamos ruas vazias, queremos que a decoração e as imagens que vamos propagar continuem sendo um alento, um sinal de esperança, de reavaliação”, destaca Sanches.

Os equipamentos decorativos criados para a festividade estão espalhados pelas principais vias centrais de Canela e chamam a atenção pelo viés lúdico. “Canela sempre foi um palco a céu aberto, uma cidade que é cenário de muitas coisas boas que projetaram o município para o Brasil e para o mundo”, comenta o secretário.

OUTROS EVENTOS

As atividades artísticas que estavam previstas foram suspensas para evitar a disseminação do coronavírus porque geram concentração de público, mas serão realizadas em outros eventos futuros. Sanches ressalta que após o mundo superar a pandemia, Canela seguirá potencializando as suas atividades turísticas e culturais. “Nós vamos voltar mais fortes e mais unidos, com mais vontade ainda de fazer com que a cidade continue sendo um palco a céu aberto”, conclui.

PAIXÃO DE CRISTO

Entre as atrações canceladas, está o espetáculo Paixão de Cristo No entanto, para não deixar a data passar em branco, a Carlas Reis Faces Produções, que faria o espetáculo ao vivo, resolveu transmitir a gravação de sua apresentação de 2015, em parceria com a Angá Produtora.