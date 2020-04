Empresa de Estância Velha doa calçados para equipe do HCC

Continua depois da publicidade

A Canada EPI, de Estância Velha, realizou na tarde de terça-feira (7) a doação de 150 pares de Sticky Shoes – calçados integrantes dos EPI’s (equipamentos de proteção individual). O material foi entregue pelo diretor da empresa, Joanito Marques de Souza, e pelo empresário Valdecir Frizon, de Gramado, que estabeleceu a ponte para a ação em prol da casa de saúde canelense. Isso porque, onforme Dirce Müller, do setor de marketing da Canada EPI, 2.000 pares já foram doados para hospitais de cidades não só de Estância Velha como de Canoas, Porto Alegre e da vizinha Gramado.

O Sticky Shoes é fabricado não só para trabalhadores da área da saúde como também de alimentação por ser antiderrapante (a Canada EPI fornece para o McDonalds). É um calçado impermeável e confeccionado em material polimérico com solado de borracha vulcanizada. Ele possui absorção de energia no calcanhar e solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com glicerol, entre outras especificações.

No Hospital de Caridade de Canela, os calçados serão utilizados pelos colaboradores dos setores de higienização, nutrição, além de enfermeiros e técnicos de enfermagem, de acordo com a gerente operacional do HCC, Josiane Isoppo. “Além da própria comunidade que ajuda, é muito bem-vinda essa ajuda externa que nos surpreende, de uma empresa com sensibilidade de entender que todos os hospitais da região passam por dificuldades e enfrentam necessidades semelhantes”, entende o secretário municipal de Saúde de Canela e interventor do HCC, Vilmar Santos.

Foto: Divulgação/HCC