Gramado – Suspeito de Roubo a residência é detido pela Polícia Civil

Na manhã de hoje (08), a Polícia Civil de Gramado, prendeu suspeito de roubo em residência, crime ocorrido na noite de 09 de março no Bairro Planalto, em Gramado.

Na ocasião, o criminoso teria arrombado a porta dos fundos, invadindo a casa. Ao se deparar com as vítimas, casal de idosos, teria exigido dinheiro, sob ameaça de morte. Ainda teria agredido fisicamente a idosa com socos e chutes. Após roubar certa quantia em dinheiro, fugiu do local.

Depois de trabalho investigatório, a Polícia Civil identificou suspeito do crime, representando junto ao Poder Judiciário pela sua prisão preventiva, em especial pela extrema gravidade do fato e pela indicada reiteração criminosa do suspeito, o qual possui diversos antecedentes por furtos e roubos. A Justiça acolheu o pedido, decretando a prisão do suspeito, que foi preso em sua residência, no Bairro Prinstrop, em Gramado.

Após os trâmites legais, será recolhido ao sistema prisional.