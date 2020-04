Bênção ecumênica em helicóptero marca Páscoa em Canela

Continua depois da publicidade

O feriado de Páscoa será marcado por uma celebração religiosa diferenciada em Canela. Em tempos de pandemia do coronavírus, o padre Vanderlei Barcelos de Borba, da Paróquia Nossa de Lourdes, fez uma bênção ecumênica do alto do helicóptero da Tri Táxi Aéreo.

Em parceria com a empresa de aviação, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela programou a ação para fortalecer a esperança da comunidade usando a simbologia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O secretário de Turismo de Canela, Ângelo Sanches, observa que o vídeo da bênção foi gravado nesta quinta-feira (9) e será transmitido nesta Sexta-feira Santa (10), às 15h, pelas redes sociais da Prefeitura de Canela. “Nossa transmissão será às 15h pela simbologia do horário, que representa a morte e o início da ressurreição de Cristo. Queremos passar uma mensagem de esperança. É o momento que o canelense não pode perder o brilho no olhar. Canela é um palco a céu aberto e queremos difundir essas imagens de renovação da fé ao mundo”, afirma Sanches.

“Estamos vivendo um momento muito difícil. O coronavírus transtornou a nossa vida, mas nós, cristãos, estamos numa semana especial. É momento de reverenciar o grande ensinamento da Páscoa. Jesus é ressurreição. Vamos ressurgir com Ele. Será uma mensagem de esperança e fé para enfrentarmos as dificuldades do momento”, complementa o prefeito de Canela, Constantino Orsolin.

PAIXÃO DE CRISTO

Outra atração que terá transmissão on-line é o espetáculo Paixão de Cristo. Em função da pandemia, a atração foi cancelada em 2020. No entanto, a Carla Reis Faces Produções, que faria o espetáculo ao vivo, resolveu transmitir a gravação de sua apresentação de 2015, em parceria com a Angá Produtora. O espetáculo foi gravado no Parque do Lago com a participação de mais de 40 atores e atrizes canelenses e será transmitido na sexta-feira (10), a partir das 20h, nos seguintes links: https://www.youtube.com/angaprodutora e https://www.facebook.com/angaprodutora.