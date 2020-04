Benefício do seguro-desemprego pode ser encaminhado pela internet

Continua depois da publicidade

As Agências FGTAS/Sine estão fechadas em respeito aos decretos do Governo do Estado. O trabalhador pode encaminhar o benefício do seguro-desemprego, cadastrar recurso e acompanhar o requerimento desde a habilitação até o pagamento das parcelas, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular (aba ‘benefícios’) ou pelo site www.gov.br. Confira no final da matéria os telefones das Agências FGTAS/Sine para auxílio no caso de dúvidas sobre o encaminhamento do benefício ou acesse a Cartilha Jornada Digital do Seguro Desemprego.

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

O trabalhador pode realizar o encaminhamento do benefício seguro-desemprego pela internet após 7 dias da dispensa, através do Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Uma vez com acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.



Se a solicitação online for concedida automaticamente, receberá a informação de que a emissão das parcelas acontecerá em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema. Caso ocorra problemas no encaminhamento do seguro-desemprego on-line entre em contato através do telefone 158. Se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação ou erro, o cidadão deve enviar e-mail para [email protected].

Telefones das Agências FGTAS/Sine

Canela – 54 99957-0890

Gramado – 54 99957-0890

Nova Petrópolis – 54 99957-0890

São Francisco de Paula – 51 999931975

Taquara – 51 9634-0545

Três Coroas – 51 99874-3646 / 98139-0757