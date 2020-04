Gramado – Secretaria da Cidadania e Assistência Social centraliza atendimentos no Cras Piratini

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social, com a pandemia do novo coronavírus, vem recebendo e atendendo dezenas de pessoas por dia. Porém, o secretário adjunto, Ricardo Cazanova, solicita que as famílias priorizem o atendimento por telefone. As cestas básicas estão sendo entregues nas casas das pessoas que fazem as solicitações. Também reitera que houve mudanças nos atendimentos físicos. Agora, todas as pessoas que necessitam buscar orientação, devem buscar o Cras Piratini.

O Cras Piratini terá atendimento de segunda a sábado, das 13h às 17h, inclusive com atendimento na Sexta-Feira Santa. São 20 fichas para cesta básica e 15 fichas para Cadastro Único por dia. A secretaria reforça o pedido para buscar atendimento telefônico. Quem tiver dúvidas, pode ligar no (54) 3286-4349, de segunda a sábado, das 13h às 18h. Quem procura por ajuda também pode enviar mensagem pelo WhatsApp (54) 98408-0010 (exclusivo para mensagens de texto e áudio, não serão atendidas ligações nesse telefone para melhor atender a comunidade). O atendimento por WhatsApp é 24 horas. “Essas medidas foram necessárias para adequar nosso trabalho à realidade que estamos enfrentando. Orientamos que as pessoas que moram em bairros mais afastados, como na Várzea Grande, priorizem o atendimento por telefone. Fiquem em casa, pois quem solicitar a cesta básica para a Assistência Social, irá receber os produtos em seus domicílios”, relata o Secretário Adjunto, Ricardo Cazanova.

As cestas básicas estão sendo entregues nos domicílios, através de uma força-tarefa envolvendo as Secretarias do Planejamento com a Defesa Civil, Fazenda, Trânsito, Educação, Cultura, Esporte, Obras e Assistência Social. Os Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil também estão auxiliando nas entregas.



Foto: Ilton Müller