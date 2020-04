Gramado vai editar decreto para liberar restaurantes, bares e serviços de higiene, ainda hoje

Continua depois da publicidade

A reportagem da Folha recebeu a confirmação que a Prefeitura de Gramado já trabalha na edição de um decreto para adequar a cidade ao determinado hoje (9), pelo Governo do Estado, permitindo a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes e serviços de limpeza e higiene pessoal.

O documento deve ser publicado no final da tarde desta quinta.

Pressionado para flexibilizar a abertura do comércio no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite assinou o decreto nº 55.177, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, permitindo o funcionamento de lojas de chocolate, lancherias, restaurantes e estabelecimentos que prestam serviços de higiene pessoal – cabeleireiros e barbeiros. Eles podem abrir desde que possuam autorização municipal e sigam regras de higiene e de atendimento ao público estabelecidas em normativas anteriores.

Os funcionários deverão usar equipamentos de proteção individual – empregados encarregados de preparar ou de servir alimentos nos serviços de tele-entrega –, e a distância mínima de dois metros entre clientes deve ser respeitada. Também devem adotar regime de revezamento de turnos e alterações de jornadas e a fazer uso de senhas ou outro sistema para evitar filas e aglomeração de pessoas.