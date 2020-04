Continua depois da publicidade

Em mais uma ação de solidariedade para as famílias carentes do município de Canela, na tarde de quinta-feira (09), a Brigada Militar de Canela realizou a distribuição de 84 cestas básicas e dez caixas de frutas e verduras.

Os mantimentos arrecadados pelos Policiais Militares, doados pela própria comunidade Canelense, foram distribuídos em vários bairros do município para famílias que estão passando por dificuldades com as paralisações devido a pandemia do Covid-19.

Foto: Eliton Velho