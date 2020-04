Gramado – No fim de semana da Páscoa, barreiras orientam moradores e visitantes

Continua depois da publicidade

A equipe de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado atuou em duas barreiras nesta sexta-feira (10). A ação iniciou às 8 horas no início da Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Lago Joaquina Rita Bier e também na RS-235, próximo à Polícia Rodoviária (sentido Nova Petrópolis-Gramado). A intenção destas barreiras é orientar os moradores e, em especial, os visitantes, sobre a restrição de estadia no território municipal neste fim de semana de Páscoa.

A atividade seguiu até o início da noite de sexta e se repetiu ao longo de todo o sábado (11), e também do domingo de Páscoa (12).

“Nossa finalidade é proteger a comunidade diante desta pandemia do novo coronavírus. Sabemos que é um período difícil, mas precisamos entender a importância da saúde pública”, confirma o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, Luiz Quevedo.

Orientações

Os veículos que acessarem Gramado pela RS-115 ou RS-235 serão abordados e os passageiros receberão orientações dos agentes de trânsito – no sentido de não se aglomerarem em espaços públicos ou em lojas especializadas em chocolate. Os visitantes também são informados de que a hotelaria e o comércio (com exceção dos considerados não essenciais, como mercados e farmácias) permanecem fechados. Parques públicos e privados também estão fechados.

Também é efetuado um registro de placas e cidades de origem para que se tenha um controle dos veículos e de quantas pessoas circularão pela cidade no fim de semana.

Fotos: Letícia Rossa