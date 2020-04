Coronavírus – Mais um caso suspeito é descartado para Covid-19 em Gramado

Continua depois da publicidade

Foi descartado nesta segunda-feira (13), o único caso suspeito de Covid-19 que estava em investigação em Gramado. O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) divulgado ontem indica que o município já teve 24 casos investigados.

Os dados sobre a Covid no Estado podem ser conferidos no site da Secretaria Estadual da Saúde: ti.saude.rs.gov.br/covid19.



Resumo de segunda-feira, dia 13

0 caso suspeito

22 casos descartados

2 casos confirmados (ambos importados). Os dois já curados

24 casos investigados desde o dia 10 de março

44 pacientes com síndromes gripais (não são considerados suspeitos)





Texto: Ilton Müller