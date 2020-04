Gabinete de Gestão de Crise articula as ações de enfrentamento ao coronavírus

Continua depois da publicidade

Há duas semanas, Gramado identifica e soluciona as questões relativas à pandemia do coronavírus a partir do Gabinete de Gestão de Crise. O grupo nomeado pelo prefeito Fedoca Bertolucci, conforme decreto municipal (79/2020), tem a finalidade de coordenar as operações e ações de emergência para a saúde pública.

A equipe é integrada por nove membros do Poder Executivo vinculados às áreas que, em conjunto, atuam para apresentar soluções aos problemas gerados pela pandemia. A ideia é, ainda, minimizar o impacto na saúde, na área social e na economia diante da comunidade de Gramado.



Método de trabalho

As ações são designadas a partir do mapeamento de todas as dificuldades visualizadas no território municipal – ou seja, são medidas emergenciais que atendem às demandas da comunidade.

Deste modo, cada integrante do grupo identifica as possíveis soluções dentro de sua Secretaria Municipal. Em seguida, a proposta é apresentada para análise do Gabinete de Gestão de Crise.

A Sala de Situação, que concentra todas as reuniões e tópicos de discussão, fica junto da sede administrativa da Prefeitura de Gramado. O Gabinete de Gestão de Crise recebeu, ainda, componentes de entidades e pessoas representando os setores econômicos de Gramado – onde foram discutidas possíveis ações a serem adotados pelo município.

Entre as medidas já lideradas pelo Gabinete de Gestão de Crise podem ser pontuadas a publicação dos decretos municipais; a organização da campanha #QuarentenaSemFome (com cadastramento de pessoas, arrecadação e distribuição de alimentos); as barreiras com o intuito de orientar as pessoas quanto aos cuidados de higiene; e as orientações gerais para a comunidade.



Integrantes

Chefe de Gabinete: Renato Bertoja

Procurador-geral: João Barcellos

Secretário adjunto de Cidadania e Assistência Social: Ricardo Cazanova

Secretário da Fazenda: Paulo Sá de Oliveira

Secretário da Inovação e Desenvolvimento Econômico: Anderson Boeira

Secretário da Saúde: João Teixeira

Secretária do Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil: Carmem Piazzi

Coordenador da Defesa Civil: Alexandre Santos

Secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana: Luiz Sá Quevedo

Secretário do Turismo: Rafael Carniel de Almeida



Atribuições

Confira, abaixo, a síntese das funções das Secretarias Municipais que integram o Gabinete de Gestão de Crise.



Procuradoria-Geral: Apoiar com o suporte jurídico.

Secretaria da Fazenda: Captar recursos, negociar impostos e dívidas e estabelecer acordos e incentivos fiscais. Manter equipe de fiscalização atuante.

Secretaria da Inovação e Desenvolvimento Econômico: Planejar e executar as ações do Gabinete.

Secretaria da Saúde: Monitorar as pessoas que buscarem atendimento no sistema de saúde público. Avaliar as condições da estrutura física e de recursos humanos nos postos de saúde ou Hospital São Miguel.

Secretaria de Cidadania e Assistência Social: Adotar políticas e campanhas de arrecadação de cestas básicas para a população. Providenciar refeições quando surgir a demanda. Disponibilizar acompanhamento psicológico.

Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil: Distribuir cestas básicas para suprir as necessidades das famílias. Executar as atividades de Defesa Civil, quando necessário.

Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana: Manter a integração com os órgãos de segurança pública. Realizar barreiras de controle de acesso à cidade.

Secretaria do Turismo: Articular as ações junto à Gramadotur e entidades representativas do trade turístico e setores correlacionados.





Texto: Letícia Rossa