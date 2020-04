Canela – Plano de retomada econômica dá início a cursos de qualificação e divulgação do destino

Continua depois da publicidade

O Plano Estratégico de Canela para a Retomada da Economia Pós-coronavírus colocou em prática as primeiras ações de curto prazo nesta semana. A capacitação dos empregados do setor do turismo que estão em quarentena ou em férias é uma das linhas de frente do plano de ação.

No site da Secretaria de Turismo e Cultura, foi disponibilizado o link www.canela.com.br/cursos-para-o-trade, onde é possível ter acesso, gratuitamente, a vários cursos e também informações relevantes para o segmento turístico, relacionadas às mudanças ocasionadas pelo coronavírus. “Sabemos que é fundamental manter as equipes motivadas e capacitadas, mesmo que a distância. Então, reunimos um material de alta qualidade para oferecer a estes profissionais, para que possam aproveitar o tempo disponível procurando incrementar seus estudos e qualificações. O nosso pedido é para que cada cidadão aproveite esse espaço virtual e compartilhe com seus colegas de trabalho e amigos para que, após esse período de recessão, possamos retornar com força total e ainda mais capacitados para receber com profissionalismo e carinho nossos visitantes”, afirma o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches.

RELACIONAMENTO

Outra iniciativa que já está em prática é o fortalecimentos dos canais digitais para a promoção do destino Canela. As redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura – SMTC (instagram.com/canelars e facebook.com/canelars) estão ativas e com conteúdo diário destacando os atrativos da cidade. O trabalho iniciou com a divulgação dos parques, mas irá se estender aos demais segmentos. Cada empresa deve enviar seu material para a Central do Turista no WhatsApp (54) 3282-5199, que através do departamento de marketing da SMTCcria as peças de divulgação e veicula em seus canais. “Precisamos manter fortalecido nosso algoritmo no universo digital. Então, mais uma vez, pedimos a todas as empresas para que também utilizem dos seus meios digitais para promover juntamente com seu negócio o destino Canela como um todo. Afinal, o visitante busca por uma experiência completa quando vem pra cá”, assinala Sanches. Quem desejar, também pode usar o banco de imagens oficial da cidade para trabalhar a sua divulgação, basta acessar o link www.flickr.com/canelaturismo.

VENDA DE VOUCHERS

Nos próximos dias, a Secretaria de Turismo estará disponibilizando um canal virtual para a venda de vouchers antecipados para parques, hotéis e restaurantes. A ação tem como objetivo fomentar o giro de caixa das empresas neste momento de retomada gradual das atividades.

SOBRE O PLANO

Elaborado pela Prefeitura Municipal de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura, o plano conta com a participação de diversos players do trade turístico da cidade e entidades representativas dos setores de comércio, serviços, indústria, hotelaria, gastronomia e entretenimento de Canela e região, além de pesquisas em instituições de referência e movimentações de mercado. O material foi lançado no início do mês. “Quero parabenizar a todos os que se envolveram neste processo, porque graças a este plano de ação hoje já estamos lá na frente e juntos vamos vencer esse vírus”, destaca o prefeito Constantino Orsolin.

WEBCONFERÊNCIA DA CNM

Na quinta-feira (16), às 16h, o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, estará participando de uma webconferência ao vivo, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), para falar sobre o “Plano Estratégico para a retomada do Turismo nos Municípios e o caso de Canela/RS”. “Sabemos da importância de manter as ações de cuidado com a saúde, mas também não podemos deixar de planejar o futuro buscando alternativas para o fortalecimento da nossa economia. Nosso plano estratégico já está em operação e temos certeza de que com ele conseguiremos superar as dificuldades com mais facilidade”, observa Sanches. A webconferência será transmitida nos canais da CNM: www.facebook.com/portalcnme www.youtube.com/tvportalcnm.