Decreto Municipal é prorrogado por mais 48 horas em Canela

O prefeito Constantino Orsolin prorrogou o decreto municipal nº 8.719, de 1º de abril de 2020, por mais 48 horas, pelo fato de o novo decreto estadual, ainda não ter sido publicado no Diário Oficial. O Município de Canela se pauta e segue orientações do Ministério Público para adequar suas ações às determinações do Piratini.

Amanhã, após a publicação do decreto estadual no Diário Oficial do Estado, o prefeito Constantino participa de uma videoconferência com os prefeitos da AMSERRA (Associação dos Municípios de Turismo) para definir ações em conjunto. Em seguida, deve reunir seu grupo de trabalho, também por videoconferência, para avaliar as medidas que serão adotadas em Canela.