Empresas Randon beneficiam 30 mil caminhoneiros com ação preventiva

Distribuição de álcool em gel para motoristas visa apoiar a precaução ao Covid-19

A campanha de prevenção contra o novo coronavírus, promovida pelas Empresas Randon em conjunto com parceiros, já beneficiou cerca de 30 mil caminhoneiros de todo o Brasil. A iniciativa, que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos 10 dias, atende os transportadores de cargas que estejam em deslocamento nas rodovias. Ao todo, o projeto distribuirá 50 mil frascos de álcool em gel em pontos de atendimento espalhados pelo país.

Na fase atual da iniciativa estão sendo disponibilizados 15 mil unidades junto à Rede de Distribuidores da Randon Implementos. A medida preventiva abrange os caminhoneiros que se dirigem às oficinas e lojas de peças da Rede Randon. Os cerca de 80 pontos de atendimento presentes em 24 estados seguem abertos neste período, seguindo as recomendações de higiene e atendimento sem aglomerações, mantendo os serviços de manutenção e reposição de peças dos implementos rodoviários utilizados no transporte de carga.

Com frascos de 96 gramas, que facilitam o manuseio no dia a dia do caminhoneiro, o álcool em gel é uma ferramenta eficaz para a correta higienização das mãos, acompanhando as recomendações de saúde. No rótulo do produto distribuído na ação, a companhia inseriu um QR Code, que direciona para o site das Empresas Randon, com mais orientações e informações úteis para a prevenção contra o novo coronavírus.

A valorização do caminhoneiro, que atua na movimentação de cargas pelo país, garantindo a manutenção de serviços essenciais, como o abastecimento de alimentos e combustíveis, é o objetivo principal da iniciativa, que reúne, entre outros apoiadores, a startup TruckHelp, a SIM Rede de Postos, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o Serviço Social do Transporte (SEST), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e a Rede de Distribuidores da Randon Implementos.



Créditos das fotos: Cleber Mignoni Zeferino