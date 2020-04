Exames da Intelimagem ajudam no diagnóstico da Covid-19

Continua depois da publicidade

Os exames de imagem, como a tomografia computadorizada do tórax, podem auxiliar os médicos no diagnóstico da doença Covid-19, ou na avaliação complementar na suspeita de outras síndromes gripais e pneumonias. Os sintomas da infecção são muito amplos, podendo apresentar-se como um simples resfriado até uma pneumonia grave.

“A avaliação por imagem é especialmente indicada em pacientes com sintomas moderados e severos, como falta de ar ou febre persistentes, aumento da frequência respiratória e baixa saturação de oxigênio no sangue, ou para aqueles pacientes com fatores de risco para doença grave, como idosos ou portadores de doenças crônicas”, afirma a Dra. Ana Paula Zanardo, médica radiologista da Intelimagem, com unidades em Gramado e Canela.

Segundo ela, o radiologista pode auxiliar no diagnóstico da doença, considerando os critérios descritos até este momento na literatura mundial sobre os padrões de imagem da pneumonia por Covid-19. “Deve-se, sempre, levar em conta uma estreita correlação com os sintomas do paciente e a avaliação inicial do médico clínico”, acrescenta.

Os exames de imagem como métodos auxiliares de diagnóstico podem fornecer ao médico informações sobre o aspecto da doença e extensão, podendo contribuir na avaliação de diagnósticos diferenciais, e para adequado encaminhamento do paciente que tenha alta suspeita clínica. “Muitas vezes estes exames precedem resultados do método diagnóstico padrão, que é o estudo por RT-PCR realizado usualmente em material de coleta de swab faríngeo”, explica a Dra. Ana Paula Zanardo.

A especialista em radiologia observa que o exame de imagem não se indica de nenhuma forma como substituição do diagnóstico biológico, que é a detecção direta do material viral. “Importante ressaltar que o exame de imagem pode ser normal em pacientes com a doença Covid-19, especialmente no início de sintomas. Portanto, o exame de imagem não deve ser usado para rastreamento ou para retirar pacientes de isolamento”. O reconhecimento de padrões de imagem e a sua relação com o tempo de infecção estão ligados à fisiopatologia da infecção, sendo mais uma ferramenta de conhecimento e de enfrentamento dessa patologia pandêmica que está em curso.

Laudos de tomografia

A Intelimagem, em congruência com o pensamento dos melhores centros de imagem do Brasil e do mundo, decidiu padronizar os laudos de tomografia que tenham como indicação a suspeita de Covid-19, entre quatro classificações:

1 – Clássico-Provável para Suspeita de COVID-19 (Probabilidade Alta) Achados de imagem compatíveis e com probabilidade alta de representarem a doença, devendo-se agir ativamente no isolamento, tratamento e cuidados do paciente, solicitando a comprovação laboratorial por RT-PCR.

2 – Indeterminado para Suspeita de COVID-19 (Probabilidade Existente) Achados de imagem que não preenchem o padrão clássico-provável esperado para COVID-19, mas que podem estar relacionados à doença, devendo ser correlacionados com o quadro clínico do paciente e comprovação laboratorial por RT-PCR.

3 – Normal para Suspeita de COVID-19 (Probabilidade Baixa, mas Existente) Achados de imagem normais que indicam, na dependência de quadro clínico sugestivo, eventual comprovação laboratorial por RT-PCR, uma vez que a tomografia computadorizada pode ser normal em estágios iniciais da infecção por SARS-CoV2.

4 – Doença Não-COVID-19 (Probabilidade Baixa) Achados de imagem compatíveis com outras afecções pulmonares não relacionáveis à COVID-19, devendo o paciente ser investigado e manejado para a doença em suspeita.