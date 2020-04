Gramadotur trabalha nos eventos do segundo semestre e já pensa 2021

Continua depois da publicidade

Após ter deixado a cidade decorada desde o dia 20 de março a Gramadotur já retirou a decoração das ruas e rótulas da “Páscoa em Gramado”. A empresa Flush Produções trabalhou de forma organizada e acondicionou todo material que será reutilizado no evento do próximo ano. Com isto a Autarquia Municipal segue os princípios do cuidado com os investimentos públicos na cidade. A Gramadotur trabalha agora nos eventos do segundo semestre deste ano, como o Festival de Cinema, Festival de Gastronomia e Natal Luz, além de estar projetando a inclusão das agroindústrias que participariam da Festa da Colônia dentro do evento de gastronomia, em setembro. A Gramadotur também já está pensando nos eventos de 2021. A “Páscoa em Gramado” já tem data para acontecer, será de 12 de março a 04 de abril do próximo ano.