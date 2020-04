Jogo de tabuleiro ensina sobre o coronavírus de maneira lúdica

Continua depois da publicidade

Acadêmica de Ciências Biológicas cria o material para entreter crianças e familiares durante o distanciamento social

A Universidade Feevale está trabalhando em diversas frentes para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Pela sua relevância, o tema passou a ser abordado em diversos cursos, como o de Licenciatura em Ciências Biológicas, que encontrou mecanismos para estimular os acadêmicos das disciplinas de estágio a exercerem a docência mesmo distante das escolas.

O mês de abril marcaria o início do estágio docente em Ciências e em Biologia para quatro turmas do curso. Como todas as escolas paralisaram as suas atividades presenciais, a prática dos acadêmicos também ficou impossibilitada. Por toda a complexidade do processo e das incertezas de quando seria possível realizar as atividades presenciais, estratégias foram adotadas para que os futuros professores pudessem se aproximar do universo escolar. “Buscamos simular o que aconteceria se eles fossem os professores que estivessem atuando nas escolas hoje, agindo e propondo atividades educativas a distância aos seus alunos. Pensando nisso, os acadêmicos tiveram que realizar uma sequência didática para trabalhar com a Covid-19”, destaca a professora Natalia Soares.



Entre os materiais didáticos desenvolvidos está o jogo de tabuleiro Combatendo o coronavírus. Produzido pela acadêmica Manoela Schneider Sachet, do 7º semestre, o jogo pode ser disputado por até quatro pessoas no formato convencional ou em QRCode, onde os participantes jogam o dado e percorram o tabuleiro. “Ele foi elaborado para alunos do ensino fundamental, mas, pode ser jogado por pessoas de qualquer faixa etária. É uma opção para que as crianças e seus familiares possam brincar durante o isolamento social e para que aprendizagem seja mantida mesmo longe da escola”, enfatiza.

O jogo produzido pela estudante já conquistou professores do Vale do Sinos. Segundo Natalia, alguns entraram em contato buscando mais informações sobre o jogo. “Ficamos felizes com essa interação com a comunidade e por adaptar a atividade às necessidades reais do público”, ressalta a docente. “O mais importante é as crianças compreenderem o que está acontecendo e serem capazes de ponderar sobre tantas fake news que estão circulando, assim como entenderem a importância deste momento de isolamento e se protegerem”, afirma.



Regras do jogo

Tabuleiro

1. Podem participar quatro pessoas por vez.

2. Para iniciar o jogo, todos os participantes rolam o dado. Todos devem estar na casa “Início” e o que tirar o maior número começa, sendo seguido pelo segundo número mais alto e, assim, sucessivamente.

3. As casas com pontos de interrogação dão direito a responder a uma pergunta. Se o jogador acertar, pode avançar uma casa. Se o jogador errar, permanece na mesma casa.

4. O primeiro jogador a alcançar a casa “Chegada” ganha o jogo.

QR Code

1. Podem participar quatro pessoas por vez.

2. Para iniciar o jogo, todos os participantes rolam o dado. Todos devem estar na casa “Início” e o que tirar o maior número começa, sendo seguido pelo segundo número mais alto e, assim, sucessivamente.

3. Todas as casas com QR Code possuem uma pergunta. Se o jogador acertar, pode avançar uma casa; a pergunta não será repetida (a casa passará a ser nula). Se o jogador errar, permanece na casa e o próximo jogador a parar na casa tem direito de responder à pergunta.

4. O primeiro jogador a alcançar a casa “Chegada” ganha o jogo.