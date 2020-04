Canela – Em um mês de ações, nenhum caso do novo coronavírus foi registrado

Continua depois da publicidade

As medidas tomadas pelo Prefeitura de Canela para impedir o contágio pelo novo coronavírus no município completarão 30 dias no próximo sábado (18). Há quase um mês, o prefeito Constantino Orsolin assinou o decreto nº 8.700, que anunciava a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, a redução das atividades no paço e outras medidas.

Quanto às ações preventivas, a atenção recai sobre a Secretaria Municipal de Saúde, que já no final de fevereiro se antecipou ao começar a trabalhar sobre o que até então se conhecia sobre o novo coronavírus. Tudo para definir as primeiras estratégias tomadas em março.

Atenta ao contexto da pandemia em nível mundial, a Secretaria Municipal de Saúde ajustou as estratégias conforme as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Para acolher, identificar e diagnosticar casos suspeitos de novo coronavírus, ainda em março foi construída uma tenda anexa ao Hospital de Caridade de Canela para não misturar pacientes com sintomas gripais aos demais nas unidades de saúde.





HCC e UBSs

O HCC continua atendendo casos de urgência e emergência em sua estrutura tradicional. Enquanto o trabalho segue, doações de empresas e da comunidade, em dinheiro e em materiais, chegam para equipar os colaboradores ante o enfrentamento da Covid-19. Também, muitas são as contribuições para quitar o tomógrafo recém-adquirido, que se somará ao já instalado aparelho de raio-x e ao de ultrassonografia, que deverá começar a operar no início de maio.

O HCC também recebeu o trabalho da Secretaria Municipal de Obras para adequar algumas estruturas, assim como a rua em frente – a Visconde de Mauá – recebeu asfaltamento para facilitar o acesso da população.

Já as unidades de saúde passaram a atender casos de menor gravidade não relacionados a sintomas gripais. Para evitar acúmulo de pacientes no HCC, a Unidade Central passou a funcionar até as 21 horas, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19 horas aos fins de semana para receber pacientes sem sintomas gripais. Foram necessários aportes de recursos para garantir o trabalho dos profissionais.

Também funciona a Central de Atendimento sobre o Coronavírus, que atende ligações pelo telefone 3282.5101. O serviço, que funciona de segunda a sexta pela manhã e à tarde, dá informações e orienta as pessoas quanto à Covid-19.

Como resultado de um trabalho permanentemente vigilante, Canela apresentou somente suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus – todas já descartadas.

“Não podemos dizer que não teremos casos de Covid-19, mas temos feito um trabalho contínuo, e aqui fica o agradecimento pelo empenho dos servidores da Saúde, que não estão medindo esforços diariamente”, diz secretário municipal de Saúde e interventor do HCC, Vilmar Santos.



Foto: Rita Souza