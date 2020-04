Conclusão da obra de Escola Municipal de Educação Infantil no bairro Carniel tem previsão para o dia 22

Conclusão da obra de Escola Municipal de Educação Infantil no bairro Carniel...

A Escola Municipal de Educação Infantil localizada no bairro Carniel, já tem data prevista para conclusão das obras: 22 de abril.

Assim que pronto e após o retorno das atividades escolares, o prédio abrigará as crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Pequenos Gigantes, que hoje estudam em um espaço alugado.

A área total do prédio compreende 819,80m² e beneficiará até 164 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, ou 88 quando o funcionamento acontecer em período integral.

A escola possuirá berçários para bebês de 0 a 2 anos, com espaço para repouso, atividades, alimentação/amamentação e lavabo com banheira em inox embutida para higiene e banho. Também haverá maternais e jardim, para as crianças de 2 a 4 anos, onde serão ministradas aulas, realizadas atividades diversificadas, repouso, entre outros.

Solários também estarão disponíveis para as crianças tomarem banho de sol, principalmente nos dias mais frios. Em dias chuvosos, por serem cobertos, servirão como extensão das salas de aula.

A escola possuirá total acessibilidade e banheiros para portadores de necessidades especiais, respeitando à individualidade e as diferenças pessoais. Os ambientes das salas serão lúdicos, adaptados à faixa etária. Refeitório e lactário estarão disponíveis para os pequenos.

Um bloco administrativo, com sala da direção, sala dos professores, sala da administração e sanitário para adultos/funcionários também está incluso no prédio.

O valor da obra é estimada em R$ 1,32 milhão de reais. A realização e custeio é da Gramado Parks, e resultou da dação de parte da Rua Canguçu, no Bairro Carniel, trocada por área construída com autorização da Câmara Municipal de Vereadores. A obra foi projetada e fiscalizada pela Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado, com arquitetura de Débora Dall’Agnol.

A EMEI fica localizada na Rua Roca Salles, número 400 – Bairro Carniel.

Foto: Carlos Borges