Gramadotur confirma realização do 48º Festival de Cinema de Gramado

Continua depois da publicidade

Nova identidade visual já pode ser vista no site e redes do evento. Inscrições seguem até 02 de maio.

O Festival de Cinema de Gramado, evento em sua 48º edição em 2020 e com realização ininterrupta, deve acontecer nas mesmas datas previstas, de 14 a 22 de agosto. A decisão foi tomada durante reunião virtual da diretoria da Gramadotur, autarquia responsável pela realização do evento. “Ainda estamos vivendo um período de muita incerteza global, mas nossa disposição é fazer mais essa edição do evento” comenta o presidente da autarquia Edson Nespolo. “Mesmo considerando a redução de orçamento, que certamente irá nos impactar e de não termos ainda patrocinadores confirmados, Gramado entende o significado do Festival para a cultura audiovisual do país e que sua realização é importante quando começar a retomada plena das atividades”, complementa Néspolo.

Enquanto aguarda os acontecimentos a equipe de conteúdo e produção segue trabalhando, planejando eventuais mudanças que venham a acontecer. O esforço de Gramado para manter o evento no calendário do país não descarta adaptações no formato e no regulamento, medidas que ainda não foram definidas, mas que serão apresentadas no decorrer do período.

Inscrições seguem até 02 de maio

Os realizadores de filmes longas nacionais, estrangeiros e de filmes curtas brasileiros tem até o dia 02 de maio para finalizar as inscrições pelo site http://www.festivaldegramado.net/.

Novo site e identidade visual

Ainda nessa semana, foi apresentada a identidade visual da 48º edição, que pode ser conferida no site, já de cara nova. O conceito foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura e design Nowhere juntamente com trabalho desenvolvido pela agência GEMELO de Gramado. Nessa etapa foram desenvolvidos site e redes sociais já com a nova identidade.

O conceito apresentado estará presente em todas as mídias que serão utilizadas durante o evento.

Daniela Corso, diretora da Nowhere comenta que o trabalho, desenvolvido em conjunto, levou em conta a transformação e evolução que faz parte do DNA do Festival ao longos das 48 edições. “O projeto de apresentação do Kikito como imagem a ser construída de acordo com o olhar teve início em 2018 e, se em 2019 trabalhamos com a figura tomando forma a partir de conexões, agora ela torna-se reticular e seu simbolismo fica ainda mais evidente”, comenta Gustavo Melo, diretor de criação da Gemelo. Com modificações que começaram a ser percebidas ainda na edição passada, a comunicação visual faz parte das transformações que preparam o evento para os 50 anos, comemorados em 2022. “A escolha cromática do branco, preto e ouro envelhecido misturam-se para facilitar a compreensão do todo num degradê sobreposto que, ao mesmo tempo que brinda o público com uma verdadeira obra interpretativa, se inspira no conceito da ilusão de ótica. O site do evento respeita toda essa trilha criativa”, completa Gustavo. Para conferir, basta acessar http://www.festivaldegramado.net/.

Crédito da foto: Diego Vara/ Agência Pressphoto