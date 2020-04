Nova Petrópolis – Comércio em geral deve reabrir a partir desta quinta-feira

Continua depois da publicidade

A partir da publicação do Decreto Estadual 55.184/2020, o Poder Público Municipal e o Comitê de Crise de Nova Petrópolis informam que o comércio em geral e a prestação de serviços estão permitidos a partir desta quinta-feira (16), desde que observem e apliquem as medidas sanitárias de prevenção à propagação do novo Coronavírus – COVID-19. Recomenda-se aos trabalhadores e aos clientes o uso de máscaras. Os demais itens do Decreto permanecem vigentes, conforme exposto no material abaixo.

Importante frisar que a empresa Zona Azul retomará a cobrança do estacionamento rotativo a partir desta sexta-feira (17), em Nova Petrópolis.

O prefeito Municipal, Regis Luiz Hahn, também solicitou à Secretaria Municipal de Saúde, por exigência do Decreto Estadual, um estudo com evidências científicas que poderão embasar um futuro Decreto Municipal. Tal estudo deverá estar concluído a partir da próxima quarta-feira, 22 de abril.