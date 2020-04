Parques de Canela se unem em campanha solidária

Continua depois da publicidade

Quem doar na campanha ‘Big Bem’ ganhará ingressos para atrações na Big Land, Alpen Park e Mundo a Vapor.

A solidariedade é o ideal que move a população em tempos de pandemia. Neste sentido, surge a campanha ‘Big Bem’, organizada por Big Land – Parque Temático, Alpen Park, Mundo a Vapor. Estes parques de Canela estão unidos em favor das famílias de baixa renda. As doações serão direcionadas para o Centro Social Padre Franco, entidade filantrópica que atende cerca de 200 crianças no contraturno escolar. O valor arrecadado na campanha será destinado à compra de cestas básicas para as famílias atendidas pela entidade e membros da comunidade que precisam de ajuda neste momento. Os doadores serão presenteados com ingressos para atrações nos parques organizadores. Para doar, os interessados devem acessar a plataforma online de crowdfunding ‘Sharity’, através do link da campanha: bit.ly/doebigbem.

A cada R$ 50,00, o doador será presenteado:1 ingresso na Big Land – Parque Temático;

1 passeio de trenó no Alpen Park;

1 ingresso no Mundo a Vapor;

irá concorrer a brindes oferecidos pelas empresas parceiras da campanha.

Os ingressos poderão ser utilizados em até um ano após a reabertura dos parques. O regulamento está disponível no link da campanha. As doações podem ser realizadas até o dia 30 de abril.

Escola é local da única refeição do dia, em muitos casos

As medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus estão mudando a rotina de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Com a suspensão das atividades em sala de aula, o drama de algumas famílias aumenta. “Muitas vezes, a escola é o local da principal refeição e essa é uma preocupação extra para as famílias que não conseguem suprir mais esta despesa”, comenta Tatiana Oliveira Pinto, coordenadora do Centro Social Padre Franco.

Lives com bandas locais

Como parte da campanha de incentivo, a banda Big Hits, que toca os clássicos dos anos 60, 70 e 80, e o grupo instrumental O Som do Vento, que mescla tango argentino, música brasileira e jazz norte americano, vão fazer shows em duas lives. Os eventos serão transmitidos simultaneamente nos perfis do Facebook da Rádio Clube FM 88.5, Big Land, Alpen Park e Mundo a Vapor.

Ambas as apresentações ocorrerão direto da Big Land e contam com apoio, cobertura e transmissão da Rádio Clube FM 88.5 de Canela. No dia 22, durante a live serão apresentados os parceiros da campanha e vídeos com membros destas empresas incentivando as doações. No dia 30, ocorrerá o sorteio de brindes dos parceiros da campanha para quem realizou as doações.

22 de abril, às 20h: live com show da Banda Big Hits;

30 de abril, às 20h: live com apresentação do grupo O Som do Vento.

Conheça o trabalho do Centro Social Padre Franco

O Centro Social Padre Franco é uma entidade sem fins lucrativos que realiza trabalho social em uma região da cidade com poucos recursos econômicos, por isso as doações da comunidade são fundamentais para sobrevivência do projeto. As crianças e adolescente participam de oficinas de teatro, música, esporte e reforço escolar, além da alimentação. O local também oferece apoio psicológico, atividades pedagógicas, culturais, de recreação e lazer, como recurso de inclusão social. Com a suspensão das atividades, as famílias estão sendo acompanhadas em casa.

A entidade receberá os valores arrecadados durante a campanha, fará a compra e realizará a distribuição das cestas básicas. O valor total da campanha será depositado diretamente na conta bancária do Centro Social Padre Franco e a entidade prestará contas posteriormente.

A campanha solidária ‘Big Bem’ é uma realização da Big Land – Parque Temático, Alpen Park e Mundo a Vapor, com o apoio da Rádio Clube FM 88.5, Agência Penso, Pauta Conexão & Conteúdo, Estação Campos de Canella e diversas empresas da região.

