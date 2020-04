Gramado recebe 1700 doses de vacina contra o Influenza nesta sexta-feira

Continua depois da publicidade

Nesta sexta-feira (17), o município receberá 1700 doses da vacina contra o Influenza. Elas serão distribuídas entre as Unidades Básicas de Saúde. Quem estiver no grupo de risco incluso na 2ª fase da Campanha Nacional poderá procurar os postos na parte da tarde. Hoje, primeiro dia desta nova etapa, as doses chegaram a esgotar na UBS Centro.

Podem realizar a vacina profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, e população privada de liberdade. Outros grupos que foram incluídos nessa etapa são os caminhoneiros, motoristas de transporte e portuários. Esta fase segue até 09 de maio.

Os grupos prioritários são definidos por especialistas assessores do Programa Nacional de Imunizações, que analisam o perfil de adoecimento e óbito pelos agentes que a vacina protege.

Para garantir a vacina, os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo podem apresentar carteira de habilitação, crachá funcional, contrato de serviço ou talonário de transporte de carga. Já as pessoas com doenças crônicas deverão apresentar atestado médico ou receita de medicamento de uso contínuo que seja utilizado para tratamento dessas especialidades.

A recomendação é para que pessoas com sintomas respiratórios, como tosse, coriza e febre, adiem a vacinação. Familiares de acamados devem fazer contato com a Unidade Básica de Saúde mais próxima para agendar a aplicação da vacina. Quem pertence ao grupo de risco da 1ª fase e ainda não fez a vacinação também pode procurar os postos de saúde.



Locais de vacinação

UBS Centro – 13h às 17h30

UBS Floresta – 14h às 16h30

UBS Caic – 14h às 17h

UBS Carniel – 14h às 16h30

ESF Pórtico – 14h às 16h30

ESF Várzea Grande – 13h30 às 17h30