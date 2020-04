Grupo Carioca’s Samba Club fará Live Solidária para arrecadar alimentos

Continua depois da publicidade

Nesse sábado (18) às 20h, o Grupo Carioca’s Samba Club realizará uma roda de samba solidária em live, com objetivo de arrecadar alimentos para famílias das cidades de Canela e Gramado.

Parte da doação destinada para Canela, será repassada para a Polícia Civil, que iniciou nesta semana a Campanha Fazer Canela Feliz.

Os pontos de coleta serão as pizzarias The Petit das cidades de Canela, Gramado, São Francisco, Três Coroas, Igrejinha e Taquara. Quem quiser contribuir de outra maneira, pode entrar em contato nos fones (54) 98122-9294, com Carioca ou no fone (54) 99942-5715, com Raquel.

O grupo agradece a parceria do The Petit, Fredyy Sonorização, motoristas de App da região e amigos.

TODA AJUDA SERÁ SUPER BEM VINDA!