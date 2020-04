Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Gramado

Continua depois da publicidade

Na manhã de sexta-feira (17), a Polícia Civil de Gramado, prendeu preventivamente suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O homem foi preso em sua casa, no Bairro Piratini, em Gramado.

A prisão preventiva foi solicitada à Justiça no âmbito de investigações que apontavam seu envolvimento no comércio de drogas na cidade, bem como que atuava para facção criminosa com forte atuação no tráfico de drogas na região.

O suspeito possui diversos antecedentes por crimes patrimoniais e por envolvimento no tráfico de drogas, com passagens pelo sistema prisional. Após os trâmites legais, será novamente recolhido ao sistema prisional.