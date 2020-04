Quatro mil presos são soltos no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia

Quatro mil presos são soltos no Rio Grande do Sul desde o...

Um total de 4.037 presos foram soltos desde o dia 17 de março, quando iniciou a pandemia do coronavírus no Pais, O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou que fossem beneficiados com prisão domiciliar ou liberdade os detentos situados em grupos de risco (idosos ou com doenças crônicas).

Dos 4 mil soltos, 1.035 são presos provisórios (com prisão preventiva ou temporária, não condenados) e outros 859 são condenados que cumprem pena em regime fechado. Dos libertados estavam no regime semiaberto (fazendo algum trabalho) e 545 no aberto.

No final do mês de março foram soltos 3,5 mil presos. Antes da resolução do CNJ, o total de detentos no sistema penitenciário gaúcho estava em 42 mil. Agora está em 38 mil, como mostram dados da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) atualizados diariamente.

Pelo menos dois líderes da facção Bala na Cara e um da facção rival, Os Manos, tiveram prisões para cumprimento de pena relaxadas. Só não saíram porque tinham prisões preventivas a cumprir e essas não foram revogadas.

