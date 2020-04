AGLA cria página para se aproximar da comunidade

Continua depois da publicidade

Ciente da necessidade de se aproximar da comunidade, a Academia Gramadense de Letras e Artes (AGLA) criou recentemente sua página oficial no Facebook. O novo canal digital tem o intuito de divulgar ações do grupo e ampliar a interação de seus integrantes com a comunidade local e de outras cidades, estados e países.

“Nossa página também é um meio de artistas dos segmentos das Artes e Letras estarem sempre em contato conosco. Neste momento de reclusão social, em que as ações como exposições e lançamentos de projetos culturais foram adiados, a comunicação via rede social abre um leque de possibilidade para o futuro próximo. Juntos, nossa intenção é qualificar a cultura gramadense”, explica Débora Irion, integrante da AGLA.

A AGLA foi instalada em setembro do ano passado e conta com os seguintes membros fundadores: Romeo Ernesto Riegel, Leonid Streliaev, Débora Irion, Sônia Schlee, Marta Rossi, Olinda Alessandrini, Iraci Casagrande Koppe, Pepeu Gonçalves e Leandro Libardi Serafim. Para curtir a página da AGLA no Facebook e acompanhar todas as ações do grupo basta acessar o link.